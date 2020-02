Tarantino: 'C'Era Una Volta a Hollywood sarebbe stato bello anche con un budget inferiore'

A poche ore dall'inizio della cerimonia dei 92esimi Academy Awards, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino si è fermato con The Wrap per le ultime interviste di rito.

Parlando del suo nuovo film, il candidato all'Oscar C'Era Una Volta a Hollywood, l'autore si è detto convinto che l'opera avrebbe funzionato anche con un budget minore che lo avrebbe costretto ad assemblare un cast diverso e meno famoso e delle scenografie così maestose.

"Dobbiamo farcela fino in fondo. Mettiamo che esista una versione diversa di questo film in cui non abbiamo così tanti soldi e dobbiamo arrangiarci. Dobbiamo utilizzare molta più CGI, dobbiamo costruire meno set oppure costruirli solo attorno ad un edificio risalente a quell'epoca che esiste ancora ai giorni nostri. Ecco, anche quel film sarebbe bello. Ma essere stati in grado di farlo alla vecchia maniera è stato meraviglioso, lo considero un vero e proprio lusso per gli standard della Hollywood di oggi."

Allo stesso tempo, Tarantino è conscio che senza il consistente budget messo a sua disposizione ($90 milioni di dollari) non avrebbe potuto realizzare il film che voleva realizzare davvero, e che forse avrebbe scelto direttamente di non dirigerlo.

"Per fortuna non è dovuto scegliere se farlo o non farlo, perché avevamo un paio di studi diversi che erano interessati e disposti a pagare questo budget. Quindi non lo so. Immagino che probabilmente ci avrei provato, magari sarei riuscito a trovare un modo per metterlo in piedi con le risorse che avevo."

C'Era Una Volta a Hollywood è nominato a 10 premi Oscar, un record di candidature per la carriera di Quentin Tarantino che ha superato quelle di 9 nomination ottenute con Bastardi Senza Gloria.

