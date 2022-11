Tarantino duro : 'La rovina del cinema anni '80? Personaggi tipo quelli di Bill Murray'

Che a Quentin Tarantino piacciano i personaggi capaci di non mandarle a dire non è un mistero, basta dare un'occhiata veloce alla sua filmografia: è piuttosto prevedibile, dunque, che a uno come il regista di Pulp Fiction non vada giù un cinema fatto principalmente di protagonisti positivi o destinati a un percorso di redenzione.

Dopo aver parlato dei due film che l'hanno traumatizzato, il nostro Quentin si è infatti scagliato proprio per questo motivo contro il cinema degli anni '80: "[Personaggi come quelli] sono stati la maledizione del cinema anni '80. Il cinema anni '80 ha completamente ignorato quei protagonisti complessi e complicati degli anni '70. I personaggi complessi non stanno necessariamente simpatici, le persone interessanti non sempre possono piacere. Ma nella Hollywood degli anni '80 la simpatia era tutto" sono state le parole del regista.

Tarantino si lascia andare quindi a qualche esempio più specifico: "Se facevi un film su un ca**o di bast**do, puoi star certo che quel bast**do avrebbe capito i suoi errori e si sarebbe redento nel giro di 20 minuti. Per esempio ogni personaggio di Bill Murray. Come può Murray in Stripes passare dall'essere una spina nel cu*o iconoclasta che meriterebbe di esser presa a botte da Warren Oates al guidare una missione segreta in terra straniera? [...] Ho sempre rifiutato l'idea che i personaggi di Bill Murray necessitassero di una redenzione".

E voi, cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con Tarantino o vi piace l'idea che un personaggio negativo riesca a redimersi nel corso del film? Diteci la vostra nei commenti! Il buon Quentin, comunque, ne ha davvero per tutti: il regista ha avuto qualcosa da ridire persino su Taxi Driver di Martin Scorsese.