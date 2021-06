Tarantino autografa il piede di una fan su TikTok: 'Puoi dargli un voto?'

La passione di Quentin Tarantino per i piedi femminili è cosa nota: le inquadrature dei film più famosi del regista parlano chiaro, da Pulp Fiction al più recente C'Era una Volta a... Hollywood, passando per Kill Bill, A Prova di Morte e altri ancora. Perché, dunque, non approfittarne per un autografo decisamente fuori dal comune?

È quanto ha fatto proprio in queste ore una fan sfegatata del regista prossimo a dare alle stampe il libro di C'era una Volta a... Hollywood: grazie a un video postato dalla diretta interessata su TikTok, infatti, abbiamo assistito ad una scena decisamente inaspettata, con il nostro Quentin intento ad autografare... Il dorso di un piede!

Il nostro, naturalmente, non ha esitato davanti alla richiesta della ragazza, che contestualmente ha anche provato a chiedere al regista di Jackie Brown di dare un voto al suo piede. "No, il voto non te lo do... Ma sarebbe sicuramente il massimo" è stato il giudizio di Tarantino. Un'occasione che la ragazza non dimenticherà di certo, almeno a giudicare dalla sua espressione dopo essersi congedata dal suo idolo!

Chissà che qualcuno non avanzi la stessa richiesta nei prossimi tempi! Tornando a parlare di cinema, intanto, scopriamo insieme quanti film conosce Quentin Tarantino.