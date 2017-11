Taraji P. Henson è nel cast di What Men Want, remake di What Women Want

La star del serial televisivo Empire , si unisce al cast di, sorta di remake - a parti invertite - didi

What Women Want non è sicuramente il film più celebre di Mel Gibson, ma riuscì all'epoca ad essere un buon successo al botteghino con 400 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 70 milioni. In quel film Gibson era un uomo d'affari il quale, dopo un incidente domestico, inizia a sentire i pensieri delle donne che ha accanto.

In questa nuova versione - una priorità per la Paramount Players - la Henson interpreterà un'agente sportiva che ha difficoltà ad imporsi in un settore quasi totalmente al maschile. Quando riceve il dono di ascoltare i pensieri degli uomini, decide di usarli per far carriera.

What Men Want è previsto per l'11 gennaio 2019.