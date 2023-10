Tara Reid denuncia:'Ho subito un sacco di bullismo a causa del mio fisico'

In un'intervista rilasciata a Extra, la star di American Pie e Sharknado Tara Reid ha raccontato di aver sofferto molto a causa del bullismo per diversi anni. In particolare commenti online sul suo aspetto fisico che hanno provocato un disagio psicologico non indifferente all'attrice, come ha raccontato lei stessa.

"Direi sicuramente che ho subito molto bullismo nella mia vita. Di solito è colpa del mio corpo... che è troppo magro" ha dichiarato Tara Reid - che avrebbe voluto il ruolo di Carole Baskin in Tiger King - smentendo categoricamente di aver sofferto di disturbi alimentari.



"Va avanti da anni ma non c'è nessun disturbo alimentare" ribadisce l'attrice "Mangio continuamente, non è un problema per me" ha concluso Reid, che in un'altra intervista ha parlato del suo addio al reality militaresco Special Forces: World's Toughest Test.



"Mi hanno ingaggiata tre giorni prima dello show. Quindi non ero fisicamente pronta. Lo zaino era così pesante per me. Non avevo alcuna possibilità, non ha funzionato molto bene. Avevano un giocatore di football da 150 kg e poi una piccola me che indossa lo zaino della stessa misura... Lo rifarei se potessi iniziare ad allenarmi adesso" ha spiegato.



Tara Reid è famosa in tutto il mondo principalmente per il ruolo di Vicky Lathum in American Pie e quello di April Wexler nel franchise di The Asylum, Sharknado.



Nel 2021 Tara Reid era sicura della produzione del quinto film di American Pie.