Tara Reid compie 48 anni: 'Il mio ex avrebbe dovuto capire che sul set devo baciare gente'

Buona parte delle coppie di Hollywood, si sa, non nascono per essere duratura: in molti casi, d'altronde, sopraggiunge la gelosia stimolata da qualche scena un po' più spinta girata sul set da una delle due parti con qualche collega, proprio come accadde nel caso di Tara Reid e del suo ex Carson Daly.

La star di American Pie, che oggi spegne 48 candeline, fece infatti coppia fissa per un po' di tempo con l'allora vj di MTV Carson Daly: la coppia finì però per scoppiare, stando alle parole dell'attrice, principalmente a causa delle incomprensioni tra i due scatenate proprio dagli elementi di cui sopra... E da qualche gossip che vedeva coinvolto Ahston Kutcher.

"Se Carson fosse stato un attore avrebbe capito che se sul set mi tocca baciare qualcuno per un film, io lo faccio. Lui lesse sui tabloid che stavo uscendo con Ahston Kutcher, ma erano balle. Poi io cominciai a leggere di lui e una spogliarellista, ma neanche quella roba era vera. Si comincia a darsi addosso l'un l'altro senza un reale motivo, è una cosa folle" furono le parole di Reid, che recentemente ha anche parlato del bullismo subito a causa del suo fisico. E voi, per quale film ricordate Tara Reid oltre American Pie? Fatecelo sapere nei commenti!