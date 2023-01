Tár, il regista Todd Field ricorda: 'Ecco come Tom Cruise salvò un mio film da Weinstein'

Era il 2001 quando Todd Field fece il suo esordio da regista con l'acclamatissimo In the Bedroom: l'autore di Tár non ebbe però vita facile per portare in sala la sua versione di quel progetto, e probabilmente non ci sarebbe mai riuscito se non fosse stato per i fondamentali consigli di uno navigato come Tom Cruise.

Attualmente al centro delle polemiche per la rappresentazione della protagonista di Tár, Field ha infatti ricordato di dover ringraziare la star di Top Gun per avergli consigliato il modo giusto di interfacciarsi con Harvey Weinstein, produttore di In the Bedroom, e la sua ingerenza nelle questioni relative ai tagli e al montaggio del film.

"Stavo piangendo in un bagno. Chiamai Tom Cruise e gli dissi: 'È successa una cosa terribile'. Lui mi disse: 'Ecco come devi giocartela. Ti ci vorranno circa 6 mesi, ma lo batterai, però devi fare esattamente ciò che ti dico, passo dopo passo. Lascia che Weinstein lo tagli a fettine, aspetta che dia pessimi risultati agli screening, dopodiché ricordagli del Sundance e proponigli di distribuirlo esattamente così come l'aveva comprato'" ha spiegato Todd Field.

Una tattica vincente, visti i risultati! D'altronde avere a che fare con uno squalo come Weinstein, che all'epoca aveva in mano praticamente mezza Hollywood, doveva essere tutt'altro che semplice per un regista alle prime armi. Tornando ai giorni nostri, comunque, qui vi lasciamo un approfondimento sulla splendida prova di Cate Blanchett in Tár.