Tár, il regista Todd Field ammette: 'Non so se farò altri film'

Con Tár Todd Field ha raccolto applausi un po' ovunque: candidato a ben sei Oscar durante gli ultimi Academy Award (senza, però, portare a casa nessuna statuina) il film con Cate Blanchett rappresenta forse l'apice della carriera del regista di In The Bedroom e Little Children, che anche per questo starebbe pensando di dire basta.

A parlarne è stato il regista in persona, che in queste ore ha ammesso di trovare sempre più difficile e faticoso l'intero processo produttivo da affrontare per arrivare alla realizzazione di un film: sforzi che, dopo una carriera breve ma intensa, il nostro non è più sicuro di voler ripetere.

"Fare film di una qualunque portata è una vera e propria sfida, non è una cosa per i deboli di cuore. [...] Girare un film richiede grandissimi sforzi, non so neanche se ne farò altri ancora dopo questo" sono state le parole di Field. "Non ci avevo davvero pensato fino ad ora. Ma è altamente probabile" ha quindi risposto il regista a chi gli chiedeva conferma del fatto che le sue parole potessero indicare la volontà di allontanarsi dal mondo del cinema. Vedremo nei prossimi tempi se Todd Field manterrà effettivamente fede a questa sua volontà: per adesso, qui trovate la nostra recensione di Tár.