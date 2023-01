TAR, è polemica per il film con Cate Blanchett: risponde l'attrice

Le critiche mosse nei giorni scorsi dal famoso direttore d'orchestra Marin Alsop sul film Tar, hanno provocato un'accesa reazione da parte di Cate Blanchett la quale, ha deciso di rispondere apertamente e senza mezzi termine alle accuse mosse al suo personaggio.

Parlando con il Sunday Times, la Aslop aveva dichiarato di non vedere di buon occhio questa pellicola che a suo avviso sarebbe estremamente dannosa per le donne stesse.

"Sono stata offesa: sono stata offesa come donna, sono stata offesa come direttore d'orchestra, sono stata offesa come lesbica. Avere l'opportunità di rappresentare una donna in quel ruolo e rappresentarla come una violenta, per me è stato straziante".

Cate Blachett ha vinto la Coppa Volpi per Tar e per la sua interpretazione di una direttrice d'orchestra omosessuale, rigida e estremamente forte e a tratti violenta e ovviamente, ha voluto dire la sua sulla questione, affermando che il personaggio di Lydia Tár è totalmente fittizio e dunque non ispirato a nessun artista realmente esistito.

"È una meditazione sul potere e il potere è senza genere. Si tratta di un personaggio completamente fittizio. Ho studiato così tanti direttori diversi, ma ho anche rivolto la mia attenzione a romanzieri, artisti e musicisti di ogni genere. Si tratta di un film che non cerca ispirazione in un personaggio in particolare. Penso che il potere sia una forza corruttrice, indipendentemente dal sesso. Penso che riguardi tutti noi".

Tar ha cambiato la vita di Cate Blachett e staremo a vedere se questo ruolo tanto discusso riuscirà anche a garantire all'attrice australiana il suo terzo Oscar. Voi cosa ne pensate?