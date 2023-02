Tar, parla Cate Blanchett: 'Mai vista una storia così, ha invaso i miei sogni'

Di personaggi complessi e capaci di lasciare il segno Cate Blanchett ne ha interpretati a decine: l'attrice stessa, però, parrebbe esser stata presa alla sprovvista dalla storia di Lydia Tar, la protagonista del film con il quale la star di Blue Jasmine e Il Signore degli Anelli concorrerà ai prossimi Oscar.

Dopo aver parlato delle emozioni provate nel dirigere l'orchestra per Tar, Blanchett si è infatti detta assolutamente sconvolta dalla profondità di questa sua ultima esperienza davanti alla macchina da presa, rivelando di essere arrivata addirittura più volte a sognarne la protagonista.

"Beh, ho avuto la fortuna di poter lavorare con registi straordinari per film davvero interessanti, ma non avevo mai vissuto una collaborazione così profonda e appagante. C'è qualcosa di così immersivo in questa storia, al di là di tutto ciò che pensavo fosse possibile al di fuori del set. Non avevo mai incontrato una storia del genere e un personaggio del genere. Lei ha invaso i miei sogni" sono state le parole di Cate Blanchett.

Arrivare a sconvolgere un'attrice talentuosa e navigata come la nostra Cate non dev'essere un'impresa facile: anche su di voi il film di Todd Field ha avuto un impatto del genere? Diteci la vostra nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Tar.