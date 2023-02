Tár, Cate Blanchett ha svolto la prima lezione di fisarmonica mezzora prima della scena

Cate Blanchett ha partecipato recentemente al Jimmy Kimmel Live! e ha ricordato l'attenzione del regista di Tár nei confronti dell'insegnamento degli strumenti musicali. Il film, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è l'ultimo successo della star australiana sul grande schermo.

"Todd [Field, il regista], mi ha scaricato un sacco di cose. Sapevo sempre che era una brutta notizia quando veniva da me e diceva 'Ecco il punto'. E un giorno, verso la fine della giornata si avvicinò e disse 'L'insegnante di fisarmonica è qui'. Ho detto 'Oh, ok?'. E lui 'Sì, ti sei esercitata, vero?'. Ho detto 'No, non ho mai tenuto in mano una fisarmonica'. Disse 'Andrà bene, vai a passare mezzora con lei'. E poi mi ha chiesto di uscire e suonare la fisarmonica".



L'attrice ha proseguito:"La scena era un po'... 'Tu suoni la fisarmonica, Todd!'" ha confessato di aver esclamato l'attrice, piuttosto seccata con il regista. La storia di Tár ha invaso i sogni di Cate Blanchett, come lei stessa ha dichiarato in un'intervista.

Scritto e diretto da Todd Field, Tár racconta la storia della direttrice d'orchestra Lydia Tár, una delle leggende viventi nel mondo della musica.

Nonostante la sua carriera sia costellata da premi, elogi e riconoscimenti, qualcosa di oscuro sta per addensarsi sulla sua vita privata.

Nel cast del film anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Julian Glover e Allan Corduner.

Non perdetevi la nostra recensione di Tár, il nuovo film con Cate Blanchett presentato a Venezia.