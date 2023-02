Tár, Cate Blanchett ha sofferto la distanza dalla famiglia:'È stato molto doloroso'

L'attrice premio Oscar Cate Blanchett ha confessato la nostalgia provata per la lontananza della famiglia durante le riprese di Tár durante il discorso ai BAFTA e nel backstage con la stampa presente all'evento. L'attrice ha ricevuto il quarto BAFTA della sua incredibile e prolifica carriera nel mondo del cinema.

Ecco le parole di Blanchett al momento di ritirare il premio l'altra sera:"Alla mia famiglia, grazie per avermi lasciato andare, perché per me è stato molto impegnativo: starvi lontano mi è costato davvero tantissimo... grazie tesoro [il marito Andrew Upton], grazie a mia madre che ha pensato a difendere il fortino e grazie ai miei quattro meravigliosi figli".



Nel backstage l'attrice è tornata sull'argomento perché le riprese del film si sono svolte in Germania, dove Blanchett è rimasta con la figlia Edith:"Mia figlia era lì a Berlino ma sono stata lontana da mio marito e dagli altri tre figli per un bel po', quindi è stato molto doloroso". Sul sito trovate il trailer di Tár, disponibile in queste settimane al cinema.



Sul palco del Royal Festival Hall, Cate Blanchett ha dichiarato che il ruolo di Lydia Tár avrebbe potuto costarle la carriera.

L'attrice ha interpretato una delle più grandi compositrici e direttrici d'orchestra di sempre che nonostante gli elogi nella sua vita professionale ha visto il suo lato privato diventare sempre più complicato.



Non perdetevi la nostra recensione di Tár, il nuovo film con protagonista Cate Blanchett.