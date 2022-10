Tapirulan: l'esordio alla regia di Claudia Gerini in prima tv su Sky e in streaming NOW

Claudia Gerini esordisce alla regia con Tapirulan, film diretto e interpretato dall'attrice romana che si prepara a debuttare sui canali di Sky Cinema e in streaming sulla piattaforma NOW.

Nel film, che andrà in onda martedì 18 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand, Claudia Gerini veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo incessantemente su un tapis roulant, tra angosce interiori e fantasmi del passato che tornano improvvisamente a tormentare la sua vita. Con lei nel cast Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna.

Ogni giorno Emma (Claudia Gerini) fa counseling online correndo sul suo tapis roulant: sblocca le vite degli altri mentre la sua resta immobile. Non esce mai di casa, e non fa entrare nessuno nella sua vita. Ma questo illusorio equilibrio si spezza quando sua sorella, dopo 26 anni di silenzio, irrompe nella sua fortezza con una richiesta insostenibile, che costringerà Emma ad affrontare i fantasmi del passato. Il film è scritto da Antonio Baiocco e Fabio Morici, con la collaborazione di Claudia Gerini.

