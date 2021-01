Tanya Roberts, colpo di scena! L'attrice in realtà è viva

Ha preso una piega inaspettata la vicenda della morte di Tanya Roberts, attrice nota per aver interpretato il ruolo della Bond Girl in 007 - Bersaglio mobile, al fianco di Roger Moore. Dopo l'annuncio pubblico dell'agente, che ne comunicava il decesso, l'ospedale di Los Angeles ha fatto circolare la smentita. Tanya Roberts è ancora viva.

La trama ha ancora dei risvolti piuttosto nebulosi ma stando a quanto si apprende da TMZ, l'equivoco sarebbe nato domenica. Secondo quanto dichiarato dall'agente Mike Pingel, il marito della donna Lance O'Brien aveva dichiarato di aver visto la donna chiudere gli occhi, dopo aver ricevuto una chiamata dai medici, che gli avrebbero confessato che sua moglie stava per andarsene.



Dopo aver visto la moglie chiudere gli occhi in ospedale, O'Brien si sarebbe allontanato senza parlare con nessun membro del personale medico, anche se lo stesso Mike Pingel sostiene di non sapere se O'Brien abbia parlato o meno con i medici prima di lasciare la struttura.

Pingel avrebbe poi accompagnato il marito di Roberts a casa, dopo che lo stesso gli avrebbe confessato che la moglie era morta fra le sue braccia.

Non ci sono altre notizie in merito e nessun aggiornamento è pervenuto nelle ultime ore. La famiglia di Tanya Roberts sarebbe in attesa di notizie sulle condizioni di salute dell'attrice, che rimarrebbero comunque molto critiche.

Ieri era stata diffusa la notizia della morte di Tanya Roberts, famosa per la sua prolifica attività anche sul piccolo schermo.

Nel 2017 Millennium Films era impegnata nel reboot cinematografico di Sheena, film anni '80 con protagonista proprio Tanya Roberts.