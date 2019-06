Tantissime scene inedite in ben cinque nuovi spot per Spider-Man: Far From Home

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Spider-Man: Far From Home, i Marvel Studios con l'avvicinarsi della data di uscita del film con Tom Holland hanno apparentemente spinto il piede dell'acceleratore sulla campagna marketing, pubblicando ben cinque nuovi spot televisivi.

Nei filmati, che come al solito potete visionare comodamente nell'articolo, vengono mostrate alcune scene inedite del film di Jon Watts, che come sappiamo offrirà una chiosa definitiva alla Infinity Saga esplorando le conseguenze dirette di Avengers: Endgame, naturalmente dal punto di vista di Peter Parker.

Grazie ai video possiamo avere un assaggio di sequenze con Happy Hogan, zia May, Michelle, Ned, Peter e ovviamente Quentin Beck, alias Mysterio, col quale il giovane Avenger apparentemente leggerà al punto di arrivare a raccontare parti private della sua vita, come i dubbi sulla relazione con Michelle.

Inoltre, nei filmati possiamo ammirare più da vicino anche alcuni Elementali, come Hydro-Man e Molten, determinati a portare distruzione in tutta Europa. A questo proposito, delle recenti dichiarazioni di Tom Holland su Far From Home hanno lasciato intendere che questi villain sono giunti sulla Terra a causa dell'apertura di uno squarcio dimensionale generatosi dai molteplici utilizzi del Guanto dell'Infinito.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Quali novità introdurrà per il MCU del futuro, secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti!

Vi ricordiamo che l'uscita è prevista per il prossimo 10 luglio.