Tantissima azione e scene inedite nel nuovo spot di 007 No Time To Die

In occasione della NBA All-Star Game, la MGM ha pubblicato sul canale ufficiale YouTube di James Bond 007 un nuovo spot tv per No Time To Die, venticinquesimo episodio del celebre franchise spy-action.

Come al solito potete gustarvelo in calce all'articolo: fra le fasi salienti segnaliamo, oltre a diverse scene d'azione, anche numerose immagini inediti, con l'agente Paloma di Ana de Armas che ruba la scena mostrandosi finalmente in azione.

Anche se i dettagli della trama sono stati tenuti per lo più nascosti, la sinossi ha rivelato che la storia riprenderà qualche anno dopo gli eventi di Spectre, con Bond che si gode la pensione in Giamaica dopo aver lasciato il servizio attivo. Il suo ritiro però avrà vita breve, perché il suo vecchio amico Felix Leiter si presenterà alla sua porta in cerca di aiuto per soccorrere uno scienziato rapito. Quella che all'apparenza sembra una missione semplice però si rivelerà essere molto più insidiosa e porterà Bond sulla scia di un misterioso individuo armato di una tecnologia estremamente pericolosa.

Oltre a Craig, al suo quinto e ultimo film bondiano dopo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e il succitato Spectre, il film includerà anche diverse ritorni illustri come Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine), Ben Whishaw (Q) e Christoph Waltz (Blofeld), cui si aggiungeranno le new entry Rami Malek (Safin), Ana de Armas (Paloma) e Lashana Lynch (Nomi).

007 No Time To Die arriverà in Italia dal prossimo 9 aprile.