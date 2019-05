Tanti nuovi dettagli da Spider-Man: Far From Home, una foto inedita con Camaleonte

In seguito all'arrivo del trailer internazionale, Total Film ha dedicato il suo nuovo numero a Spider-Man: Far From Home svelando dei nuovi dettagli dalla pellicola in uscita a luglio.

Ecco un sunto delle novità:

Perché alcuni villain classici sono stati re-immaginati? "Sono basati su villain di serie B di Spider-Man" ha spiegato il produttore Eric Carroll "c'è veramente un villain nei fumetti chiamato Hydro-Man che è fatto d'acqua ma ha una t-shirt e una bella acconciatura... noi abbiamo preso quel concept e abbiamo reso tutto terrificante e spaventoso. Pensiamo che, per i fan del fumetto, sia divertente vedere Hydro-Man al cinema in una maniera differente e cool".

Il costume stealth. "Nick Fury dona quel costume a Peter" conferma Carroll "è molto simile a quello che la Vedova Nera o altri membri dello S.H.I.E.L.D. indossano".

"Kevin ha detto che questo film è la fine della Fase Tre" spiega Watts "Quindi dirò questo e lascio a Kevin Feige rispondere a queste domande tecniche". Nick Fury vuole Spider-Man. "Guardate il tutto dalla prospettiva di Fury" ha commentato Watts "E' stato polverizzato dallo schiocco per cinque anni, come Spidey, ed è poi tornato. Quindi avete questo personaggio che ha sempre saputo tutto, è sempre stato al comando, ha formato gli Avengers... e, per la prima volta nella sua vita, deve ricostruire il team ed ha questo ragazzino che non risponde alle sue chiamate. Non sarà felicissimo!".

"Non posso svelarlo, vogliamo lasciare qualche indizio da collegare ai fan" commenta Carroll. Jon Watts tornerà per Spider-Man 3? "E' un personaggio che amo tanto. Non ho mai avuto problemi nel tornare con qualcosa di nuovo da far fare a Peter, perché guarderei Peter fare qualunque cosa" ha spiegato il regista "Un terzo episodio? Potrei aver pensato a qualcosa ma mi piace pensare ad un film alla volta".

Intanto qui sotto trovate un nuovo scatto dal film, che in seguito a quella con Peter e Ned, mostra il nostro eroe in compagnia del personaggio di Dmitri (Numan Acar) che, secondo i report, potrebbe essere proprio Dmitri Smerdyakov a.k.a. il Camaleonte!