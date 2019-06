Tanti guai nel nuovo trailer di Stuber, commedia action con Dave Bautista e Kumail Najiani

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Stuber, avvenuta qualche mese fa, la nuova commedia buddy-movie della 20th Century Fox con protagonisti Dave Bautista e Kumail Najiani è tornata a mostrarsi in un nuovo filmato promozionale.

Il film, una sorta rivisitazione in chiave buddy-comedy del thriller Collateral di Michael Mann, racconta la storia di Stu (Nanjiani), un autista Uber che finisce in terribile pericolo dopo aver incontrato Vic (Bautista), un detective della polizia che lo trascina nel suo piano per catturare un brutale assassino. Stu dovrà imparare a sopravvivere e magari anche ad aiutare il detective Vic, nella speranza di riuscire ad ottenere la tanto agognata recensione a cinque stelle.

Nel filmato, che come al solito potete visionare comodamente all'interno dell'articolo, ci mostra tutta la natura rated-r della commedia action: tra i tanti momenti a dir poco esilaranti, da segnalare il volo d'angelo di Bautista che per qualche ambiguo motivo salta nel vuoto solo per schiantarsi pesantemente a terra, e il modo particolare con cui Stu usa le pistole.

Diretto da Michael Dowse e scritto da Tripper Clancy, Stuber comprende nel cast anche l'apprezzato artista delle arti marziali Iko Uwais, e poi ancora Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro e Mira Sorvino. Da segnalare inoltre anche la presenza di Karen Gillan, altra star del Marvel Cinematic Universe e membro dei Guardiani della Galassia nei panni di Nebula.

Il film arriverà nelle sale americane dal 12 luglio, mentre per il mercato italiano arriverà dal 29 agosto.

