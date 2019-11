Tanti dettagli sul futuro di The Batman, Warner e DC pronti a lanciare un Gotham-Verse

La curiosità è già altissima per The Batman di Matt Reeves, ed è evidentemente è giustificata stando a quanto Warner Bros. e DC Films abbiano deciso di puntare sul progetto con Robert Pattinson.

Un nuovo report di Variety sul futuro del franchise, infatti, rivela che la major abbia grandi progetti per gli abitanti Gotham City: in The Batman, infatti, lo sceneggiatore e regista Matt Reeves introdurrà diversi personaggi dei fumetti del Cavaliere Oscuro, come l'Enigmista (Paul Dano), il Pinguino (Colin Farrell), e Catwoman (Zoe Kravitz). Inizialmente si diceva che l'intero film si sarebbe svolto nell'Arkham Asylum, il carcere di massima sicurezza noto ai fan dei fumetti per essere la casa di vari super criminali, ma secondo gli addetti ai lavori l'idea è stata abbandonata e adesso solo una manciata di scene sarà ambientata ad Arkham.

Se il film funzionerà come la Warner Bros. e la DC credono, questi cattivi potrebbero tornare nei propri film spin-off o in successivi sequel, dato che tutti i membri chiave del cast di The Batman e hanno opzioni di contratto per apparire in sequel e film indipendenti. Stessa cosa per Birds of Prey, che arriverà a febbraio 2020 e oltre a riproporre la Harley Quinn di Margot Robbie introdurrà anche nuovi personaggi come Maschera Nera, Cacciatrice e Black Canary.

Nel report viene menzionato anche lo spin-off su Batgirl, a quanto pare ancora vivo e vegeto e nelle mani della sceneggiatrice Christina Hodson, già autrice di Birds of Prey.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a delle splendide fan-art di The Batman e all'ingresso nel cast di John Turturro, che sarà Carmine Falcone.