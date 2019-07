Tanti auguri a Tom Cruise: la star di Mission: Impossible compie cinquantasette anni

Il venerato attore Tom Cruise compie oggi cinquantasette anni: tra le star mondiali più famose e acclamate, nel corso della sua carriera ha recitato in oltre quaranta pellicole, la maggior parte delle quali di grandissimo successo.

Tre volte nominato all'Oscar per il miglior attore (due volte protagonista, con Nato Il Quattro di Luglio e Jerry Maguire, una volta come non protagonista per Magnolia di Paul Thomas Anderson), ha vinto tre Golden Globe (per gli stessi film) e un David di Donatello, oltre ad innumerevoli altri riconoscimenti in tutto il mondo.

Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo anche L'Ultimo Samurai (che gli è valso una nomination ai Golden Globe), Codice d'Onore, Tropic Thunder, Vanilla Sky, Minority Report, La Guerra dei Mondi, Top Gun, Eyes Wide Shut, Mission: Impossible, Codice d'Onore, Intervista col Vampiro, Il Socio, Legend e Collateral. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi e celebrati registi di tutti i tempi, come Steven Spielberg, Stanley Kubrick, il sopracitato Paul Thomas Anderson, Sydney Pollack, Oliver Stone, Michael Mann, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ridley Scott e Brian De Palma.

Cruise tra pochi giorni sarà ospite al San Diego Comic-Con per presentare Top Gun 2, atteso sequel del cult del 1986 diretto da Tony Scott. Prossimamente inizierà le riprese back-to-back di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, film che rafforzeranno il sodalizio con il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie. Quando le due pellicole usciranno, nel 2021 e nel 2022, Cruise avrà raggiunto i sessant'anni.

