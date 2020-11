Tanti auguri Taron Egerton: l'attore di Kingsman compie 31 anni!

Buon compleanno Taron Egerton! L'attore gallese compie oggi 31 anni, e per l'occasione abbiamo pensato di dare uno sguardo alla sua già brillante carriera, e in continua ascesa.

Il 10 novembre 1981 a Birkenhead nasceva Taron David Egerton, la giovane promessa del cinema che in molti hanno scoperto con il film Kingsman: Secret Service, e che grazie al biopic musicale Rocketman ha ottenuto anche importanti riconoscimenti nel circuito degli award, arrivando a vincere persino un Golden Globe.

Ma andiamo per ordine: figlio di un musicista e di un'assistente sociale, dopo il divorzio dei genitori, Taron, assieme alle due sorelle e alla madre si trasferisce a Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch (no, non ci siamo addormentati sulla tastiera, è proprio questo il nome della cittadina di cui tante volte Egerton ha parlato anche in tv), e poi ad Aberystwyth.

Fin da piccolo ha mostrato attitudine e interesse per musica e teatro, tanto da finire col frequentare la Royal Academy of Dramatic Art di Londra, dove studia recitazione.

Intanto, nel 2012 arrivano i primi ruoli sullo schermo, come quello di Daniel in The Last of the Haussmans, con Judi Dench e Helen McCrory; quello di Lian Jay, in due episodi della serie tv Lewis, e di Dennis 'Asbo' Severs in 8 episodi fi The Smoke.

È il 2014, però, l'anno della svolta con la partecipazione alla pellicola Generazione Perduta, che conta anche Alicia Vikander, Kit Hrington, Colin Morgan e Dominic West nel cast, e soprattutto Kingsman: Secret Service di Matthew Vaughn, che lo lancerà a livello internazionale.

Seguiranno poi diversi progetti di discreto successo come Legend, con Tom Hardy; Eddie The Eagle, con Hugh Jackman; e il lungometraggio animato Sing, di cui è attualmente in produzione il sequel.

Dopo il secondo capitolo delle avventure di Eggsy in Kingsman: Il Cerchio d'Oro, è la volta di due progetti piuttosto sfortunati, Billionaire Boys Club con Kevin Spacey e Robin Hood - L'Origine della Leggenda, di Otto Bathurst.

Ma lo show deve continuare, come si suol dire, e che show che lo attende! Nel 2019 Taron Egerton si trasforma in Elton John per l'acclamato Rocketman, che gli farà guadagnare anche un Golden Globe per la miglior interpretazione.

Attualmente, Taron è impegnato su diversi fronti: dopo aver prestato la voce alla serie animata Moominvalley, continuerà il lavoro di voice actor nell'atteso audiodrama di Audible the Sandman, basato sull'omonima opera di Neil Gaiman, oltre a fare ritorno in Sing 2. Sarà poi protagonista del film Glimpse, con Lucy Boynton, mentre il più atteso tra i suoi nuovi progetti è sicuramente La Piccola Bottega degli Orrori di Greg Berlanti, nel quale reciterà al fianco di Scarlett Johansson e Chris Evans. Un cast davvero super, insomma, e se contiamo che sono in molti a volerlo come prossimo Wolverine nel MCU... Chissà che non possa davvero accadere!

Nel frattempo, ancora tanti auguri di buon compleanno, Taron!