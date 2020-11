Tanti auguri a Ryan Gosling: la star di La La Land e Drive compie 40 anni

Il giovane membro del Mickey Mouse Club ora è una star di Hollywood. Ryan Gosling compie oggi 40 anni e per festeggiarlo abbiamo pensato di ripercorrere brevemente la sua carriera. Dagli inizi con la Disney alla fama mondiale e la collaborazione con registi del calibro di Nicolas Winding Refn, Damien Chazelle e Denis Villeneuve.

Nato a London ma cresciuto a Cornwall, in Ontario, Ryan Gosling cresce in una famiglia di mormoni e inizia ad esibirsi in piccoli spettacoli amatoriali insieme alla sorella Mandi.

Superò alcuni provini agli inizi degli anni '90 ed entrò a far parte del Mickey Mouse Club, dove si distinse come cantante, presentatore e ballerino al fianco di giovanissime future star come Justin Timberlake, Christina Aguilera e Britney Spears.

Da metà degli anni '90 inizia a lavorare come attore, dividendosi tra cinema e tv. Dopo alcune apparizioni in show come Hai paura del buio? e Piccoli brividi, si trasferisce diciassettenne in Nuova Zelanda e lavora alla serie Young Hercules, nel ruolo di un Ercole adolescente.

Accresce la sua popolarità grazie al ruolo dello skinhead ebreo in The Believer, film che vincerà il premio della giuria al Sundance Film Festival.

Diventa famoso in tutto il mondo grazie al ruolo nel film romantico Le pagine della nostra vita, al fianco di Rachel McAdams, e riceve poi la sua prima candidatura agli Oscar il ruolo in Half Nelson.

Nel 2008 è protagonista di Lars, una ragazza tutta sua mentre nel 2011 ottiene un'altra candidatura per Blue Valentine.

Anno fondamentale il 2011, nel quale dimostra le sue doti eclettiche quando recita in Crazy, Stupid, Love al fianco di Emma Stone, nel dramma politico Le idi di marzo e nel thriller Drive, di Nicolas Winding Refn, con il quale lavora anche in Solo Dio Perdona.

Dopo aver interpretato il ruolo di Luke in Come in tuono, lo ritroviamo protagonista del sequel di Blade Runner, diretto da Denis Villeneuve. La consacrazione definitiva arriva con Damien Chazelle: affianca Emma Stone in La La Land - seconda candidatura all'Oscar - e recita da protagonista in First Man - Il primo uomo.

