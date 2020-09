Tanti auguri Michael Keaton! L'attore di Batman e Beetlejuice compie 69 anni

Lo conoscete come Batman, o forse come Betelgeuse. Lo avrete apprezzato in Birdman, o probabilmente nel più recente Spider-Man: Homecoming. Magari ve lo ricordate addirittura dai suoi primi lavori in tv, ma non c'è modo che non sappiate chi sia Michael Keaton. E oggi, 5 settembre, Mr. Keaton spegne 69 candeline.

Nel settembre 1951 nasceva infatti Michael John Douglas alias Michael Keaton (nome che deciderà di adottare in seguito per evitare problemi di omonimia), un attore che grandi e piccini possono dire di aver visto sullo schermo numerose volte dall'inizio della sua carriera negli anni '70 a oggi.

Come stavamo dicendo anche in apertura del pezzo, è facile identificare Keaton con alcuni dei suoi ruoli più popolari, come quello di Bruce Wayne nei film di Batman diretti da Tim Burton, o il Betlegeuse di Beetlejuice, sempre dello stesso regista, ma sono tante le pellicole a cui ha preso parte negli ultimi 40 anni.

E se da un lato abbiamo i grandi blockbuster come la pellicola dei Marvel Studios Spider-Man: Homecoming, i film animati targati Disney Toy Story 3 e la saga di Cars, e uno degli ultimi live-action della Casa di Topolino basato sui classico animato Dumbo, dall'altra abbiamo anche il film Premio Oscar Il Caso Spotlight di Tom McCarthy, o un altra pellicola premiata sempre agli Academy Award, Birdman (o l'imprevedibile virtù dell'ignoranza), oppure The Founder di Lee Hancok, o Jackie Brwown di Quentin Tarantino.

I millennial sicuramente lo ricorderanno nei panni del Presidente degli Stati Uniti in Una Teenager alla Casa Bianca, o in quelli di Jack Frost nell'omonimo film del '98 diretto da Troy Miller, ma come dimenticare Pericolosamente Johnny o My Life - Questa è la mia Vita?

Insomma, potremmo far notte a elencare tutti i ruoli il curriculum di Michael Keaton, che di certo non sembrano diminuire ora che l'attore vestirà di nuovo i panni di Batman nel film di Flash, e apparirà anche nel cinecomic Marvel/Sony Morbius, e nell'atteso nuovo film di Aaron Sorkin, The Trial of Chicago 7, solo per citare alcuni dei suoi impegni più recenti.

Che dire allora se non un sentito "Buon Compleanno, Mr. Keaton!"?