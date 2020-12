Tanti auguri, Marisa Tomei! L'account di Spider-Man augura un buon compleanno a Zia May

"Tanti auguri a Marisa Tomei, un'attrice fantastica che ha vinto un Oscar per aver interpretato Mona Lisa Vito in My Cousin Vinny. È davvero brillante".

"Marisa Tomei e Joe Pesci e la loro chimica irresistibile in una scena di My Cousin Vinny".

E intanto, sono in molti a ricordare proprio il ruolo che le valse l'ambita statuetta agli Academy Award del 1993, quello di Mona Lisa Vito in My Cousin Vinny di Jonathan Lynn.

"Battiamo tutti il cinque per il compleanno di @MarisaTomei" si legge nel post d'auguri dell'account ufficiale di Spider-Man: Far From Home (con tanto di gif di riferimento a una simpaticissima scena del film) che trovate anche in calce alla notizia.

She must be like 25 now right 🤩 — 🅰️mir (@ActuallyAmir) December 4, 2020

Marisa Tomei is 56 today and still one of the sexiest women alive pic.twitter.com/SpdTI9G9ii — hotcelebs (@69hot4) December 4, 2020

MARISA TOMEI & JOE PESCI with irresistible chemistry in this scene from MY COUSIN VINNY (1992). pic.twitter.com/gwzNRp1E3t — All The Right Movies (@right_movies) December 4, 2020