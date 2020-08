Tanti auguri Jennifer Lawrence! L'attrice Premio Oscar compie 30 anni

Buon compleanno, Jennifer Lawrence! L'attrice americana arriva oggi al traguardo dei 30, ma ha già alle spalle una più che invidiabile carriera in quel di Hollywood. Ripercorriamola insieme.

Jennifer Shrader Lawrence, segno Leone (chi sarà mai secondo lo Zodiaco degli X-Men?), nasce il 15 agosto 1990 a Louisville, Kentucky (la 29esima città più popolosa degli USA, secondo Wikipedia), ma non ci mette molto a diventare un'habitué dei set Hollywoodiani.

Vede il suo primo ruolo sullo schermo materializzarsi in un episodio della serie TV Detective Monk, seguito poi da altre apparizioni in Cold Case- Delitti Irrisolti e Medium, ma sono Garden Party, The Poker House e The Burning Plain - Il Confine della Solitudine, a darle una visibilità iniziale al cinema, prima di ottenere un ruolo ricorrente in The Big Engvall Show, dove interpretava una dei protagonisti, Lauren Pearson.

Il 2010 è però l'anno della svolta per Jennifer, che figura come protagonista nell'acclamato Un Gelido Inverno di Debra Granik, ruolo che la posizionerà su radar delle Major. E infatti, dopo le pellicole Like Crazy e Mr. Beaver, arrivano i ruoli che la consacreranno una star di Hollywood: quello di Raven a.k.a. Mystica in X-Men - L'Inizio, e quello di Katniss Everdeen in Hunger Games, che riprenderà in più occasioni per i vari sequel.

Sarà tuttavia Il Lato Positivo, in - Silver Linings Playbook, in cui recita al fianco di Bradley Cooper, a valerle l'Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Da lì, Jen va spedita, anche se non sempre prende parte a progetti amati da pubblico e critica: Coppia Diabolica, American Hustle, Una folle Passione, Joy, Passengers, Madre! e Red Sparrow le regalano sì una varietà di ruoli e interpretazioni, ma anche di reazioni, più o meno entusiaste a seconda.

Al momento, sono diversi i titoli in lavorazione che la coinvolgono, tra i quali anche Don't Look Up con Cate Blanchett a Zelda, il film incentrato sulla figura di Zelda Fitzgerald interpretata proprio dalla Lawrence.



Che la si ami o la si odi, comunque, il talento della ragazza è innegabile, e chissà da qui ai suoi prossimi 30 in quante produzioni la vedremo ancora (soprattutto ora che che Jennifer è anche produttrice)!