Tanti auguri a Gong Li, la star di Mulan festeggia 55 anni

Gong Li è una delle star asiatiche più note nel mondo del cinema occidentale e oggi che l'attrice compie 55 anni abbiamo deciso di ripercorrere brevemente la sua carriera, attraverso i suoi ruoli più importanti che l'hanno portata a vincere una Coppa Volpi alla Mostra Internazionale di Venezia fino alle ultime recenti apparizioni.

Gong Li nasce a Shenyang ma cresce a Jinan e coltiva si dall'infanzia il desiderio di diventare una cantante. Sono i rifiuti ai provini canori a spingere Li a tentare l'accesso alla Central Drama Academy di Pechino, laureandosi a fine anni '80.

Durante la frequentazione dell'accademia, Gong Li viene notata da un regista all'epoca poco noto, Zhang Yimou, che la inserisce con un piccolo ruolo in Sorgo rosso.



Il legame professionale con Yimou (con il quale è legata anche da una relazione sentimentale) si estende in parecchia filmografia del regista tra cui Ju Dou e soprattutto il film che l'ha resa nota in tutto il mondo, Lanterne rosse, vincitore dell'Oscar al miglior film straniero.

Simbolo femminile della rinascita del cinema cinese, Gong Li è stata musa e attrice feticcio di svariati cineasti asiatici, sbarcando a Hollywood in film come Memorie di una geisha, Miami Vice e Hannibal Lecter - Le origini del male.

Attiva anche sul fronte sociale, Gong Li ha ispirato anche una canzone dei Red Hot Chili Peppers. Tra le sue ultime interpretazioni si segnala quella nel live action Disney, Mulan.



