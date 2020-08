Tanti auguri Charlize Theron! La protagonista di The Old Guard compie 45 anni

È un ottimo momento per l'attrice sudafricana: visto il successo del film prodotto da Netflix in cui è protagonista, sono in molti a chiedere un sequel di The Old Guard. Inoltre oggi, 7 agosto è anche il compleanno di Charlize Theron, che compie 45 anni.

L'interprete di Andromaca è nata nella città di Benoni, nella provincia di Gauteng nel 1975. Nel corso della sua carriera ha recitato in diverse pellicole, diventando in poco tempo una delle attrici più famose del Sud Africa, anche grazie alle sue interpretazioni in "Monster", che le è valsa l'Oscar alla migliore attrice, "Mad Max: Fury Road", "The Italian Job" e "Prometheus".

Attivista per i diritti LGBTQ+ e degli animali, nel corso degli anni ha partecipato a numerose manifestazioni in favore di politiche più attente ai bisogni delle minoranze americane e del Sud Africa. Oltre ai diversi film più impegnati, nel corso degli anni Charlize Theron ha partecipato anche ad opere più leggere come "Arrested Development" e "The Orville".

Se siete interessati al recente film prodotto da Netflix in cui è presente l'attrice, vi lasciamo con la nostra recensione di The Old Guard, lungometraggio che ha riscosso un discreto successo tra tutti gli appassionati di film d'azione e in cui è anche presente l'attore Luca Marinelli.