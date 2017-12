Tante nuove sequenze nello spettacolare trailer internazionale di Black Panther

Sebbene un trailer internazionale sia stato diffuso in rete non tanto tempo fa, i Marvel Studios hanno diffuso sul web un altro trailer diper il mercato internazionale che presenta svariate sequenze inedite.

Vi presentiamo questo nuovo filmato - pieno zeppo di scene mai viste prima d'ora e di sequenze d'azione piuttosto spettacolari - all'interno di questa notizia.

Ryan Coogler, il regista dell'acclamato Creed - Nato per combattere, ha diretto e co-scritto l'adattamento cinematografico del noto fumetto della Marvel. L'attore Chadwick Boseman riprende i panni di T'Challa a.k.a. Pantera Nera in questo film stand-alone sul personaggio, dopo aver debuttato in Captain America: Civil War del 2016, diretto dai fratelli Russo.

Dopo gli eventi di Civil War, T'Challa torna nella sua nazione, il Wakanda, per tentare di essere il Re che il suo popolo merita e, soprattutto, di proteggerlo dalle minacce interne ed esterne nei panni di Pantera Nera.

Oltre a Chadwick Boseman, nel cast del cinefumetto vedremo anche Michael B. Jordan, Andy Serkis, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Sterling K. Brown, Angela Bassett, Forest Whitaker e Martin Freeman.

L'uscita del cinefumetto è prevista per il 14 febbraio, distribuito in tutto il mondo dalla Walt Disney Pictures. Il personaggio di Pantera Nera, successivamente, tornerà ad aprile nell'atteso Avengers: Infinity War.