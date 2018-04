Tante nuove foto ufficiali da Deadpool 2, in arrivo il 15 maggio

Dopo Avengers: Infinity War (con il quale Deadpool in persona si sta congratulando per gli incassi record), i fan della Marvel potranno rivedere sul grande schermo il mercenario chiacchierone per eccellenza nell'atteso Deadpool 2.

E la Twentieth Century Fox continua a promuovere la pellicola con la diffusione di nuovi scatti ufficiali dal cinefumetto di David Leitch che voi, come sempre, potete ammirare nella galleria di immagini qui sotto.

In Deadpool 2 l'attore e produttore Ryan Reynolds (qui anche co-sceneggiatore insieme a Rhett Reese & Paul Wernick) torna a vestire i panni di Deadpool in un sequel adrenalinico dove dovrà proteggere un giovane mutante (Julian Dennison) dalle grinfie di Cable (Josh Brolin), venuto dal futuro proprio per il ragazzo. Deadpool dovrà fronteggiare il mutante con l'aiuto di altri personaggi e formando la X-Force! Ricordiamo che Drew Goddard sta scrivendo e dirigerà anche un film totalmente dedicato alla X-Force, sempre con protagonista Reynolds.

Dal precedente episodio, uscito nel 2016 per la regia di Tim Miller, torneranno Morena Baccarin, Leslie Uggams, T.J. Miller, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand e Karan Soni. Tra le new entry Zazie Beetz nei panni di Domino.

Il cast è completato da Terry Crews, Lewis Tan, Bill Skarsgard, Rob Delaney, Eddie Marsan, Jack Kesy e Shioli Kutsuna.

Il film debutterà nei cinema il 15 maggio.