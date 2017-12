Tante nuove foto da Black Panther, primi pronostici per l'incasso

In attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche, prevista per questo febbraio,ha diffuso in rete delle nuove foto ufficiali - che, per ora, vi proponiamo in low-res - da, nuovo cinefumetto targato

Intanto, sebbene manchino due mesi circa, arrivano i primi pronostici per l'incasso. Secondo le prime stime degli analisti, Black Panther potrebbe debuttare in USA con almeno 90 milioni di dollari. Sebbene stiamo parlando di un personaggio minore dell'Universo Marvel, batterebbe comunque gli opening week-end di Ant-Man, Doctor Strange e Captain America: Il Primo Vendicatore; inoltre, se riuscirà a totalizzare 95 milioni, batterà anche l'esordio di Justice League al cinema.

Chadwick Boseman riprende i panni di T'Challa/Pantera Nera, a cui aveva dato vita in Captain America: Civil War del 2016, e al suo fianco troveremo Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Michael B.Jordan e Letitia Wright.

Tra gli altri membri del cast segnaliamo anche Winston Duke, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker e Florence Kasumba. Dai precedenti film, inoltre, torneranno Martin Freeman ed Andy Serkis.

La regia è affidata a Ryan Coogler (Creed - Nato per Combattere), anche co-autore della sceneggiatura. Il personaggio tornerà anche nell'atteso Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, in arrivo ad aprile nei cinema italiani, dove fronteggerà il personaggio di Thanos.