Tanta azione in due nuovi spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Nella notte dagli Stati Uniti sono arrivati due nuovi spot televisivi per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia della saga della Lucasfilm nonché episodio finale della storia degli Skywalker.

Come al solito potete visionarli nel video in calce all'articolo, che li racchiude entrambi.

Sebbene nessuno dei due spot contenga immagini inedite, la loro esistenza ci ricorda che, dopo anni di attesa, il viaggio iniziato nel 1977 con Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza - all'epoca conosciuto solo come Star Wars, o Guerre Stellari in Italia - arriverà presto alla sua conclusione definitiva, col film che rappresenterà l'ultima volta sullo schermo per alcuni dei più famosi personaggi della storia del cinema.

Vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre prossimo. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dal premio Oscar Chris Terrio, ed includerà nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Carrie Fisher.

