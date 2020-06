Ultimo Tango a Parigi, Brando e Schneider si sentirono come violentati da Bertolucci

Che Ultimo Tango a Parigi sia un film controverso non lo scopriamo certo oggi: il film appartenente alla folta schiera di capolavori girati da Bernardo Bertolucci è legato a doppio filo alle polemiche sollevate da alcune scene che definire forti sarebbe un eufemismo.

La famosa questione della sodomia e del burro utilizzato su Maria Schneider, ad esempio, è ormai uno di quegli aneddoti che anche chi non dovesse ancora aver visto il film conoscerà a menadito viste le innumerevoli volte in cui se ne è fatta menzione.

Un po' meno noto è forse il fatto che lo stesso Marlon Brando abbia confessato dopo le riprese di essersi sentito al pari della sua co-protagonista quasi come violentato da Bertolucci: cronaca vuole che entrambi gli attori si rifiutarono da quel giorno in poi di rivolgere la parola al regista de L'Ultimo Imperatore a causa dell'imbarazzo generatosi.

Imbarazzo che comunque, almeno da parte di Brando, non dovette mai mutare in astio vero e proprio: nella sua autobiografia la star de Il Padrino inserì infatti Bernardo Bertolucci tra i tre migliori registi con cui avesse mai lavorato. A proposito di polemiche: nonostante sia considerato a giusta ragione tra i più grandi attori mai vissuti, la star di Ultimo Tango a Parigi non fu proprio un esempio da seguire per un suo collega più giovane.