Nella tana dei lupi: tutto quello che sappiamo sul sequel dell'action con Gerard Butler

Stasera Rai 3 trasmette in prima visione Nella tana dei lupi, action del 2018 con protagonista Gerard Butler che grazie al suo discreto successo ha già dato vita ad un sequel. Scopriamo dunque insieme tutti i dettagli su Den of Thieves 2: Pantera (titolo originale del sequel), a partire dal ritorno di Big Nick O'Brien e Donnie Wilson.

Butler e O'Shea Jackson riprenderanno infatti i panni dei personaggi introdotti nel primo capitolo, e saranno accompagnati anche da Meadow Williams, di ritorno nel ruolo di Holly.

Scritto e diretto nuovamente da Christian Gudegast, il sequel vedrà Big Nick inseguire Donnie fino in Europa, dove il criminale è rimasto coinvolto in un pericoloso giro di ladri di diamanti guidato dalla famiglia mafiosa dei Panther, i quali stanno organizzando la più grande rapina mai tentata.

Come per il primo capitolo, Gudegast ha dedicato anni di ricerca anche per la realizzazione di questo sequel: il regista ha infatti trascorso diverso tempo a studiare alcuni dei più grandi ladri del mondo e gli investigatori che hanno dato loro la caccia.

"Al momento stiamo lavorando alla sceneggiatura e ricevo quotidianamente nuove pagine da Christian" ha affermato Butler qualche mese fa. "È un viaggio divertente, che si sta espandendo in tutto il Nord America e in Europa, nel quartiere dei diamanti di Marsiglia. È molto bello e ha un'atmosfera più europea questa volta. Tutti i personaggi sono spassosi,, Big Nick ovviamente ma anche Donnie e Lobbin 'Bob, torneranno anche loro. Ne sono davvero entusiasta."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Nella tana dei lupi.