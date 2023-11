Nella tana dei lupi, Gerard Butler si ispirò ad un famoso ex agente per il film!

Nel corso degli anni Gerard Butler si è specializzato sempre di più in generi ben specifici che, la maggior parte delle volte, coinvolgono l'action e una grande preparazione fisica. Per Nella tana dei lupi, l'attore affrontò una preparazione molto dura che lo portò, addirittura, a prendere chili.

Dopo il sequel di Nella Tana dei lupi, è stato chiarito il potenziale commerciale di un film di questo tipo. Oltre a prendere diversi chili in massa muscolare, l'attore si ispirò ad una persona ben precisa per il suo ruolo. Ad essere consulente nella pellicola era l'agente ATF Jay Dobyns, diventato famoso in tutto il mondo per le sue grandissime capacità di infiltrato. Nel corso della sua carriera, l'attore fu in grado di infiltrarsi nelle più grandi organizzazioni criminali e di distruggerle dall'interno.

Butler, che ha avuto esperienza diretta con l'uomo grazie alla sua presenza sul set come consulente, riuscì a catturare qualche brandello delle sue conoscenze in materia e inserirlo all'interno del suo personaggio. Dobyns, inoltre, è anche presente all'interno del film in un velocissimo cameo. L'agente interpretava un uomo che, in un bar di Los Angeles chiudeva un conto. La scelta di inserirlo all'interno del film fu un omaggio al suo lavoro e al contributo dato al film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Nella tana dei lupi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!