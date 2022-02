Nella tana dei lupi 2: Gerard Butler si prepara all'inizio delle riprese del sequel

Secondo quanto riportato da Deadline, sarebbe imminente l'inizio delle riprese di Nella tana dei lupi 2, sequel dell'adrenalinico action con Gerard Butler protagonista che aveva raccolto grande entusiasmo all'epoca della sua uscita nelle sale italiane ottenendo un buon risultato al botteghino. Il sequel si intitolerà Den of Thieves 2: Pantera.

Stando a quanto riportato da Production Weekly, sembra che le riprese di Nella tana dei lupi 2 inizieranno ad aprile e il film verrà girato tra la Serbia e la Francia. Alla regia e sceneggiatura tornerà Christian Gudegast e il protagonista sarà ancora una volta il “Big Nick” O’Brien di Gerard Butler. Nel resto del cast ci saranno O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton) e Meadow Williams (Boss Level) ed anche Swen Temmel (After), mentre Curtis “50 Cent” Jackson sarà il produttore.

Come per il primo capitolo, Gudegast ha dedicato anni di ricerca anche per la realizzazione di questo sequel: il regista ha infatti trascorso diverso tempo a studiare alcuni dei più grandi ladri del mondo e gli investigatori che hanno dato loro la caccia. Butler aveva già anticipato l'ambientazione europea di Nella tana dei lupi 2.

"Al momento stiamo lavorando alla sceneggiatura e ricevo quotidianamente nuove pagine da Christian" ha affermato Butler qualche mese fa. "È un viaggio divertente, che si sta espandendo in tutto il Nord America e in Europa, nel quartiere dei diamanti di Marsiglia. È molto bello e ha un'atmosfera più europea questa volta. Tutti i personaggi sono spassosi,, Big Nick ovviamente ma anche Donnie e Lobbin 'Bob, torneranno anche loro. Ne sono davvero entusiasta."

