Tammy: 8 curiosità sul film con Melissa McCarthy, Susan Sarandon e Dan Aykroyd

Se cercate una commedia dai torni irriverenti e che vi lasci senza fiato tra commedia demenziale e momenti toccanti, allora Tammy è quello che fa per voi. Che l'abbiate già visto o che dobbiate ancora scoprirlo, ecco alcune interessanti curiosità sul film con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Kathy Bates e, in un piccolissimo ruolo, Dan Aykroyd.

La storia ruota intorno a Tammy (McCarthy), sua nonna Pearl (Sarandon) e il loro folle e redentore viaggio verso le Cascate del Niagara dopo che la protagonista è stata licenziata dal fast food in cui lavorava. Non anticipiamo altro sulla trama per evitare spoiler, potrete (ri)vedere Tammy stasera, alle 21:10 su La 5.



Non tutti sanno che Ben Falcone, regista e co-sceneggiatore insieme alla moglie Melissa McCarthy, ebbe l'idea per il film grazie ad un sogno in cui la donna lavorava in un fast food e in cui non aveva vita facile. In seguito, i due scrissero i dettagli salienti della trama su alcuni fazzolettini di carta, prima di passare alla sceneggiatura vera e propria.

Negli anni i film ispirati al folle viaggio di Thelma e Louise non sono pochi e Tammy non fa certo eccezione, il personaggio della Sarandon (Pearl) parte infatti con $6.700 in tasca, la stessa cifra con cui erano partire le donne nella pellicola cult. Altro omaggio al film di Ridely Scott è il whisky Wild Turkey, bevuto da nonna Pearl. Sempre a proposito dell'arzilla nonnina, che soffre di diabete, in molti avranno notato o noteranno le caviglie grassocce del personaggio, che non sono però della Sarandon: l'attrice si fece applicare degli strati di grasso finto e, poiché doveva camminare in modo sgraziato e goffo, recitò con dei grani di pepe nelle scarpe.

Al fianco delle due protagoniste vi era anche l'attore Mark Duplass, che conobbe la McCarthy al Jimmy Kimmel Live nel febbraio del 2013, dove si promisero che prima o poi avrebbero lavorato insieme: l'occasione si presentò pochi mesi dopo, quando l'attrice chiamò il collega per un ruolo in Tammy. Chi invece si conosceva già da tempo erano proprio Susan Sarandon e Melissa McCarthy, che avevano recitato insieme in un episodio di Mike e Molly. Le due attrici hanno però solo 24 anni di differenza ed è probabilmente è per questo che la Sarandon è stata eccessivamente invecchiata.



Infine, nonostante lo scarso interesse di pubblico e critica, in Tammy recitano ben quattro premi Oscar: Susan Sarandon (miglior attrice per Dead Man Walking nel 1996), Kathy Bates (miglior attrice per Misery non deve morire nel 1996), Nat Faxon (miglior attrice sceneggiatura non originale per Paradiso amaro nel 2012) e Allison Janney (miglior attrice non protagonista per Io, Tonya nel 2018).