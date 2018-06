Talulah Riley ed Alex Hernandez in trattative per entrare nel cast di Bloodshot!

The Wrap riporta che l'attrice di Westworld Talulah Riley e la star di Unreal Alex Hernandez sarebbero in trattative per unirsi al cast di Bloodshot, nuovo cinecomic Sony con protagonista Vin Diesel.

Secondo il rumor, la Riley dovrebbe aggiudicarsi il ruolo di Gina, mentre ad Hernandez andrebbe quello di Tibbs. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, i due attori andrebbero ad unirsi al già ampio cast del film, che comprende Vin Diesel, Michael Sheen, Eiza Gonzalez e Sam Heughan.

Bloodshot segue il protagonista Angelo Mortalli, uno spietato killer la cui vita cambia per sempre quando viene incastrato per l'omicidio della sua famiglia. Entrato nel programma protezione testimoni, viene tradito dall'FBI e costretto a partecipare ad un programma sperimentale durante il quale gli vengono iniettati dei naniti che cancellano il suo cervello e ricostruiscono il suo corpo per essere un'arma con forza sovrumana e poteri curativi.

Il film sarà diretto da Dave Wilson e prodotto da Neil Moritz insieme alla Original Films di Toby Jaffe. Matthew Vaughn e Jason Kothari saranno produttori esecutivi. L'inizio delle riprese è previsto per il mese prossimo.

Bloodshot sarà il secondo film in un accordo di cinque progetti che Sony ha stipulato con Valiant e DMG. Il primo è Harbinger, scritto da Justin Tipping e Joshua Beirne-Golden.