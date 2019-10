Talka Waititi ammette: 'Bro Thor potrebbe non tornare in Thor: Love & Thunder'

Il nuovo Thor mostrato in Avengers: Endgame ha sicuramente rappresentato una delle sorprese più divertenti del film dei fratelli Russo, portando a compimento un processo evolutivo del personaggio in maniera del tutto inaspettata.

Ma a quanto pare quel processo evolutivo per il personaggio di Chris Hemsworth è destinato a continuare, dato che in una nuova intervista lo sceneggiatore e regista Taika Waititi ha svelato che in Thor: Love & Thunder il Dio del Tuono potrebbe essere cambiato ancora.

"Questo è un dibattito in corso che stiamo ancora affrontando alla Marvel. Perché stiamo cercando di capire quanto tempo dopo - quanti mesi o anni - questo nuovo film sarà ambientato rispetto ad Endgame. A che punto avviene questa nuova avventura? Penso che il nostro desiderio comune sia quello di continuare a far evolvere Thor. È incredibilmente interessante quando cambia continuamente."

Altro punto interrogativo da aggiungere alle questioni riguardanti Thor: Love & Thunder, ricordiamolo ultimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe in uscita a novembre 2021. Secondo voi che aspetto avrà il divino Avenger la prossima volta che lo rincontreremo? La vicinanza con Peter Quill lo avrà spronato a rimettersi in forma? Diteci la vostra nella sezione dei commenti.

Per altre informazioni vi ricordiamo che Waititi ha recentemente confermato il ritorno di Korg, che sarà interpretato ancora una volta dal regista. Inoltre, leggete la risposta di Taika Waititi a Martin Scorsese.