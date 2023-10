Talk to me vietato ai minori in Italia, paura emulazione: di cosa, possessione demoniaca?

Il nuovo horror Talk to me, prodotto da A24 e distribuito in Italia dall'etichetta di Plaion Pictures Midnight Factory e da poco arrivato nelle sale nostrane, continua a far parlare di se a causa della divertente decisione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

Fresco del suo ottimo primo weekend in sala in Italia in ben 250 copie grazie a Midnight Factory, infatti, Talk To Me è stato vietato ai minori di 18 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. Le emozioni forti e le scene disturbanti, unite ad un’atmosfera angosciante e inquietante che caratterizzano il film, hanno evidentemente impressionato la Commissione, che ha rilasciato la seguente motivazione: “La violenza è mostrata in maniera esplicita e insistita in numerose scene e può essere pericolosa per gli individui; inoltre, essendo mostrata e contestualizzata nell’ambito di un gruppo di amici che si divertono di fronte al pericolo che corrono alcuni di essi, tale violenza può generare emulazione ed apparire come desiderabile”.

Plaion Pictures, che distribuisce in Italia il film attraverso la propria etichetta horror Midnight Factory, ha appreso con stupore la nuova richiesta di classificazione e annuncia che intende fare ricorso (del resto, non è ben chiaro come si possa emulare una possessione demoniaca). Commenta la direttrice marketing Frida Romano: “Ci dispiace che al pubblico più giovane venga in questo modo negata la possibilità, attraverso un film di intrattenimento horror, di fruire di temi importanti e di crescita, che sono indirizzati invece proprio agli adolescenti”.

Nel weekend intanto sono stati numerosi gli spettatori che hanno scelto di recarsi nei cinema a vedere Talk To Me, che si posiziona primo tra le nuove uscite al box office, con la media copia più alta (2.996 euro), conquistando la seconda posizione assoluta al botteghino nel fine settimana e totalizzando a oggi un totale di incasso pari a 737.081 euro per 94.000 spettatori.

