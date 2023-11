Talk to Me su Netflix USA, fan terrorizzati: non vogliono restare soli a casa

Il 2023 è stato sinora caratterizzato da un numero crescente di film horror in uscita, tra nuovi capitoli di franchise e nuovi film in tutto e per tutto. C'è un titolo in particolare che ha creato del vero e proprio panico tra gli spettatori, soprattutto adesso che è stato distribuito in streaming su Netflix negli USA: Talk to Me.

C'è chi è rimasto 'seriamente turbato' e chi l'ha definito 'scioccante', ma nel frattempo Talk to Me, distribuito da A24, ha registrato il miglior weekend d'apertura dello studio dai tempi di Midsommar nel 2019. E il successo di Talk to Me porterà al sequel Talk to Me 2.



Nel frattempo è il primo film a spaventare gli spettatori e su X sono diversi i commenti che sottolineano lo shock e la paura che hanno percepito durante la visione.

Per un horror è decisamente un buon segno. Talk to Me è stato vietato ai minori in Italia per quanto concerne l'uscita in sala.

Diretto da Danny e Michael Philippou, Talk to Me racconta la storia di un gruppo di amici che scopre in che modo evocare dei demoni attraverso l'utilizzo di una mano imbalsamata. Ovviamente, uno dei ragazzi si spinge troppo oltre e apre definitivamente le porte al mondo degli spiriti. Visioni soprannaturali iniziano a perseguitare il gruppo di amici attraverso una possessione che li farà dubitare di cosa è vivo e cosa fa parte del mondo dei morti.

