Talk To Me: ecco il primo Trailer del nuovo horror targato A24

Talk to Me è il film d'esordio di Michael E Danny Philippou, la pellicola horror ha già raccolto una serie di recensioni positive che lodano le interpretazioni del cast, la visione registica ed i momenti spaventosamente scioccanti.

Talk to Me promette di far immergere il pubblico in una atmosfera angosciante alla Ari Aster, di cui, tra i suoi ultimi film, è qui presente la recensione di Midsommar.

La trama del film si incentra su un gioco di società in cui degli adolescenti, a turno, tramite una mano imbalsamata, permettono ad uno spirito dell'aldilà di possedere i loro corpi. Per Mia (Sophie Wilde) il gioco si fa presto molto serio poiché è costretta ad affrontare un trauma familiare tenuto a lungo nascosto nell'ombra.

Perri Nemiroff, produttrice cinematografica ed inviata per Collider, ha già avuto modo di vedere il film a gennaio, definendolo non solo "un prodotto che mi ha acceso il fuoco dentro", ma ha persino ammesso di esserne diventata una grande fan.

"Ho corso per tutta Park City dicendo a tutti che dovevano assolutamente vederlo".

Nemiroff ha inoltre lodato alcune scene, da lei ritenute veramente evocative ed inquietanti.

Quest'ultima ha poi evidenziato anche alcune influenze dalla pellicola più terrificante di William Friedkin, di recente è stato tra l'altro annunciato il ritorno di Linda Blair nei sequel dell'esorcista.

Per mantenervi vigili sugli orrori che vi attendono è stato intanto rilasciato il primo trailer di Talk to Me, visibile in calce a questa notizia.