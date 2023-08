Talk to me: il trailer dell'horror del momento è da paura, data d'uscita in Italia

Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, ha annunciato l’arrivo nei cinema italiani italiani del nuovo horror soprannaturale Talk To Me, acclamata produzione A24 che negli Stati Uniti sta raccogliendo i favori di critica e pubblico.

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2023 dove ha raccolto il plauso della critica, Talk To Me uscirà nelle sale italiane il 28 settembre: la storia, anticipata dal trailer ufficiale italiano che potete riprodurre all'interno dell'articolo (se ne avete il coraggio), è quella di un gruppo di giovani amici che scopre come evocare i demoni facendo uso di un’antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?

In stile Ouija, il film risponde ai canoni classici dell’horror seguendo il filone delle possessioni demoniache. Con il 97% di punteggio su Rotten Tomatoes, Talk To Me è attualmente l’horror con il rating più alto del 2023, definito da Vice come “uno dei film più spaventosi del decennio”. Dai produttori di Babadook, Talk to Me vede tra i protagonisti anche la star internazionale de Il Signore degli Anelli Miranda Otto e segna il debutto alla regia dell’emergente duo australiano composto dai gemelli Danny e Michael Philippou, già molto noto per aver firmato e diffuso video horror-comedy controversi sul loro canale YouTube RackaRacka, generando oltre 2 miliardi di visualizzazioni.

Per altre letture, ecco 5 horror ghost stories da vedere in attesa di Talk to me.