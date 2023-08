Talk to me: il trailer finale in italiano per l'horror del 2023 vi toglierà il sonno

Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures dedicata al mondo dell'horror, ha svelato in questi minuti il trailer finale di Talk to me, nuovo teen horror soprannaturale targato A24 in arrivo nei cinema italiani dal prossimo 28 settembre.

Nel trailer, disponibile comodamente all'interno dell'articolo e pubblicato a qualche settimana dalla pubblicazione del primo trailer italiano di Talk to me, vediamo Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici venire a conoscenza di un pericoloso quanto accattivante gioco che sta spopolando sui social e tra le loro conoscenze: attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi e un semplice rituale, si avvia una seduta spiritica per entrare in contatto con l'aldilà e vivere sulla propria pelle l’esperienza della possessione.

Per passare una serata diversa e all’insegna del brivido, il gruppo di adolescenti decide di cimentarsi nella prova di coraggio, evocando gli spiriti e accettando di sfidarsi a turno ad aprire il varco che collega vivi e morti fino a perdere il controllo e infrangere le regole del gioco. Le conseguenze che ricadono sul gruppo di amici sono inevitabili, intrappolando i protagonisti in un crescente vortice di tensione e terrore che li condurrà dritti all'inferno...mano nella mano.

Vi ricordiamo che il successo ottenuto dal film in patria ha portato all'annuncio di un prequel e di un sequel di Talk to me, col prequel già girato dai registi Danny Philippou e Michael Philippou.