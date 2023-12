Talk to me, svelata l'edizione bluray: tantissimi extra e una valanga di gadget

In attesa di maggiori dettagli su Talk to me 2, la casa di produzione Plaion Pictures ha annunciato delle ricchissime edizioni home-video per Talk to me, acclamato horror originale targato A24.

Dopo il grandissimo successo al cinema anche in Italia, l’angosciante horror targato A24 che segna il debutto alla regia dei fratelli Philippou arriva in esclusiva dal 25 gennaio su Fan Factory in edizione Ultralimited Edition Steeelbook Midnight Factory 4K Ultra HD, che oltre alla versione 4K UHD del film includerà anche la versione bluray, un booklet, una maglietta, un poster e 5 cards da collezione: questa edizione verrà realizzata in soltanto 300 copie numerate, quindi se siete interessati affrettatevi.

In alternativa, sempre dal 25 gennaio Talk to me uscirà anche in DVD, Blu-ray, 4K + Blu-ray e Steelbook 4K UHD + Blu-ray. Tra gli extra e le featurette bonus da segnalare la presenza dell'immancabile traccia audio con commento dei registi, interviste al cast e agli autori, il making of del dietro e diverse scene alternative.

Vi ricordiamo che oltre al sequel in lavorazione la saga di Talk to me è destinata ad espandersi anche con un film prequel, che è già stato realizzato ma del quale al momento non si conoscono i dettagli. Per altri contenuti, recuperate la spiegazione del finale di Talk to me.