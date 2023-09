Talk to me, spiegazione del finale del nuovo horror al cinema

Come anticipato dal trailer ufficiale di Talk to me, il nuovo acclamato horror della A24 arriva da oggi giovedì 28 settembre 2023 nelle sale cinematografiche italiane, pronto a terrorizzare il pubblico con la sua storia di possessioni demoniache e le sue trovate originali di messa in scena.

Se frequentate con assiduità i nostri canali allora di certo sapete già di cosa parla Talk to me, ma per una spiegazione approfondita del finale di Talk to me urge probabilmente un ripasso: la storia del film ha inizio quando un gruppo di giovani ragazzi si imbatte in una serie di video virali incentrati sugli effetti di un gioco al limite del soprannaturale, una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. La protagonista del film è l’adolescente Mia (Sophie Wilde) che, ancora in lutto per la morte della madre, decide di partecipare ad una di queste sessioni di 'Parla con me' insieme ai suoi amici. Una volta dato il via al rituale, però, la situazione precipita e sfugge letteralmente di mano...

Nel corso del film infatti la protagonista finirà accidentalmente vittima di una possessione demoniaca, e inizierà a vedere cose che non esistono. Tra demoni inquietanti e visioni dell'inferno, Mia inizierà a confondere la realtà con l'immaginazione fino ad arrivare a mettere in dubbio la sua stessa sanità mentale, e questo la allontanerà sempre di più dai suoi amici. Nelle scene finali, la protagonista causerà accidentalmente anche la morte di suo padre, e quando la situazione si sarà fatta ormai irrecuperabile Mia tenterà anche di uccidere uno dei suoi migliori amici, convinta di star agendo per il meglio.

Tuttavia, un po' come accade nel finale de L'esorcista, Mia si sacrificherà all'ultimo secondo, uccidendo sé stessa e risparmiando il suo amico. La ruota della vita e della morte la befferà un'ultima volta, dato che nel finale di Talk to me Mia si ritroverà ancora una volta a partecipare al gioco rituale 'Parla con me'...ma questa volta nella squadra dei morti: è diventata anche lei uno spirito, e ora capirà cosa vuol dire trovarsi dall'altra parte ed essere 'convocata' per assecondare le buffonate dei ragazzini in cerca di notorietà sui social.



Ricordiamo che Talk to me diventerà una saga cinematografica, con un prequel già girato e un secondo capitolo in lavorazione.