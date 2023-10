Talk to Me: fin quando rimarrà in sala il film horror? Sbrigatevi a recuperarlo!

È innegabile che Talk to Me abbia fatto parlare di sé, soprattutto in Italia. Un film horror che ha attirato l'attenzione di una grossa fetta di pubblico, già in sala da un po': quanto rimarrà ancora al cinema?

Bisogna subito dire che quello di Talk to Me è un caso davvero particolare per quanto riguarda l'Italia. Il film era partito benissimo al box office (merito della sua qualità, lo dicevamo nella nostra recensione di Talk to Me). Poi l'incomprensibile scelta di vietare Talk to Me ai minori di diciotto anni dopo che il film era già uscito in sala (e dopo che ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni avevano già preso il biglietto).

Adesso però il divieto per Talk to Me è stato revocato e tutto è ritornato come prima. Fatte queste premesse, capite già che il periodo in sala ha avuto dei contraccolpi causati dal problema dei divieti: il film è uscito in Italia il 28 settembre, perciò c'è ancora tempo almeno un paio di settimane per poterlo recuperare.

La questione dei divieti messi e poi tolti potrebbe però allungare la sua corsa al cinema in Italia, visto che Talk to Me sta andando molto bene al botteghino e nella sua terza settimana di programmazione ha ancora 220 sale che lo proiettiano.

Perciò affrettatevi a vederlo ma sappiate che non siete proprio agli sgoccioli per quanto riguarda la sua permanenza nei nostri cinema. Ricordiamo solo che Talk to Me è vietato ai minori di quattordici anni (dodici se accompagnati da un genitore o tutore).

E voi siete andati a vederlo al cinema? O siete rimasti incastrati fra divieti e quant'altro? Diteci tutto nei commenti!