Talk to me, provate a guardare l'anteprima esclusiva di Everyeye: stanotte non dormirete

Everyeye è lieta di condividere con i propri lettori una nuova clip esclusiva di Talk to me, l'attesissimo horror australiano targato A24 in arrivo nei cinema italiani con Midnight Factory, l'etichetta di Plaion Pictures dedicata al mondo dell'horror.

Talk to me racconta la storia di Mia, un'adolescente in lutto per la scomparsa della madre che, con un gruppo di amici, si ritrova coinvolta nella nuova moda del momento: una 'challenge' da social diventata virale grazie ad una serie di video che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale, una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. Nella clip esclusiva di Everyeye, disponibile nel player all'interno dell'articolo, potete iniziare a farvi un'idea di come funzionano queste sedute spiritiche...e soprattutto quali potrebbero essere le loro conseguenze.

Certificato Fresh 95% su Rotten Tomatoes e già incestò da Ari Aster, Steven Spielberg, George Miller, Jordan Peele e Peter Jackson, Talk To Me uscirà nelle sale italiane il 28 settembre. Dai produttori di Babadook, Talk to Me segna il debutto alla regia dell’emergente duo australiano composto dai gemelli Danny e Michael Philippou, noto tra i più giovani per il controverso canale YouTube RackaRacka, che ha già generato oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

