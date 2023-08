Talk to me, l'horror rivelazione del 2023 ha già girato un prequel e annunciato il sequel!

Talk to me sta per arrivare in Italia per terrorizzare il pubblico del Bel Paese, ma nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano importanti novità sull'horror rivelazione del 2023.

In questi minuti, infatti, Bloody Disgusting ha annunciato in esclusiva che i registi Danny e Michael Philippou torneranno per dirigere Talk to Me 2, già in sviluppo per la A24: il duo di registi australiani ha esordito con il popolare canale YouTube RackaRacka, lanciato nel 2013, e dopo il successo ottenuto in Nord-America con il loro primo film ufficiale riuniranno le forze per il sequel, con Danny Philippou che scriverà la sceneggiatura insieme a Bill Hinzman (già co-sceneggiatore di Talk to me).

Talk to me, che è stato realizzato con un budget di produzione dichiarato di soli 4,5 milioni di dollari, ha recuperato l'investimento nel suo primo giorno di uscita, generando subito profitto per la casa di produzione e distribuzione A24, che aveva acquistato i diritti sul film allo scorso Sundance Film Festival. Da segnalare inoltre che i fratelli Philippou hanno già girato una sorta di prequel di Talk to me, del quale però al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Ricordiamo che in Italia Talk to me arriverà al cinema dal 28 settembre, distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures. Per altri contenuti su Everyeye guardate il primo trailer ufficiale di Talk to me...sempre se ne avete il coraggio!