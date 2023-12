Talk to me, cosa racconterà il sequel? Parla la protagonista

Negli ultimi anni si contano letteralmente sulle dita di una mano le pellicole del genere horror veramente valide, tra queste si può annoverare sicuramente anche il sorprendente Talk to me. Il sorprendente esordio alla regia di un paio di youtuber americani che sono riusciti in un intento piuttosto difficile di questi tempi: spaventare il pubblico.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di The Nun 2, è più che naturale chiedersi quando arriverà il sequel già annunciato da A24.

Nell'attesa che le cose prendano una definizione maggiore però, la giovane protagonista del primo Talk to me ha già espresso il desiderio di voler tornare nel prossimo capitolo, nonostante il destino del suo personaggio faccia presumere tutt'altro.

Parlando recentemente con NME infatti, Sophie Wilde ha affermato: "Voglio esserci. Posso anche essere l'assistente alla regia. Posso fare da operatore, mi basta essere lì! Quando avrò 40 anni invece portatemi ancora una volta nel franchise con Talk to me 10. Questo gioco sarà davvero lungo per me".

Nonostante la morte di Mia infatti, ci sarebbero sicuramente molti modi con cui la protagonista potrebbe tornare nel prossimo film, voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Thanksgiving.