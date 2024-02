Talk to me è l'horror più premiato di sempre agli Oscar Australiani: ha vinto Best Picture

I premi cinematografici internazionali si stanno legando sempre di più al cinema di genere, e dopo il dominio di Godzilla Minus One agli Oscar giapponesi dobbiamo segnalare il trionfo dell'horror Talk to me agli Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards, ovvero gli Oscar australiani.

La cerimonia di premiazione più prestigiosa per l'industria cinematografica e televisiva australiana ha consacrato l'horror diretto dai fratelli australiani Danny Philippou e Michael Philippou, che ha portato a casa la bellezza di otto premi, facendo di Talk to me uno degli horror più premiati di sempre in una cerimonia ufficiale: tra le statuette anche quella per il singolo premio più importante della serata, miglior film dell'anno!

In totale, Talk to me ha vinto nelle categorie:

Miglior film

Miglior regia cinematografica: Danny Philippou, Michael Philippou

Miglior attrice protagonista in un film: Sophie Wilde

Miglior montaggio cinematografico: Geoff Lamb

Miglior trucco e acconciatura: Rebecca Buratto, Paul Katte, Nick Nicolaou

Miglior colonna sonora originale per un film: Cornel Wilczek

Miglior sceneggiatura cinematografica: Danny Philippou, Bill Hinzman

Miglior suono in un film: Emma Bortignon, Pete Smith, Nick Steele

Ricordiamo che Talk to me, interpretato da Sophie Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Djanji e Zoe Terakes, molto presto diventerà una saga: A24 ha già annunciato un prequel e un sequel di Talk to me, col secondo capitolo dovrebbe essere intitolato Talk 2 me.